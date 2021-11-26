Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid в Україні: 15 936 випадків хвороби і 608 смертей за добу

П'ятниця, 26 листопада 2021, 07:28
Covid в Україні: 15 936 випадків хвороби і 608 смертей за добу
Фото з сайту київської влади

За добу 25 листопада в Україні зафіксували 15 936 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 608 смертей від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 208 осіб, одужали 24 569 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання зареєстрували за останню добу у м. Київ (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.  

Серед нових хворих загалом 1 394 дитини та 303 медпрацівники.

Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (78) і Запорізькій (56) областях, у Києві (42), у Київській, Одеській і Полтавській (по 41) областях.

Динаміка епідемії в Україні
Динаміка епідемії в Україні
Дашборд УП

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 400 340 осіб, з них одужала 2 877 021 особа, померли 84 149 людей.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: