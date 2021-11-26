Covid в Україні: 15 936 випадків хвороби і 608 смертей за добу

За добу 25 листопада в Україні зафіксували 15 936 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 608 смертей від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 208 осіб, одужали 24 569 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання зареєстрували за останню добу у м. Київ (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.

Серед нових хворих загалом 1 394 дитини та 303 медпрацівники.

Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (78) і Запорізькій (56) областях, у Києві (42), у Київській, Одеській і Полтавській (по 41) областях.

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За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 400 340 осіб, з них одужала 2 877 021 особа, померли 84 149 людей.