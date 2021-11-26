Covid в Украине: 15 936 случаев болезни и 608 смертей за сутки

За сутки 25 ноября в Украине зафиксировали 15 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 608 смертей от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 208 человек, выздоровели 24 569 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания зарегистрировали за последние сутки в г. Киев (1438), Запорожской (1075), Днепропетровской (1022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях.

Среди новых больных в общей сложности 1 394 ребенка и 303 медработника.

Летальных случаев за минувшие сутки больше всего зарегистрировали в Днепропетровской (78) и Запорожской (56) областях, в Киеве (42), в Киевской, Одесской и Полтавской (по 41) областях.

Динамика эпидемии в Украине Дашборд УП

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 400 340 человек, из них выздоровели 2 877 021 человек, умерли 84 149 человек.