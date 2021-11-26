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МОЗ: Уже 34% дорослих українців повністю щеплені проти Covid

П'ятниця, 26 листопада 2021, 07:38
МОЗ: Уже 34% дорослих українців повністю щеплені проти Covid
Фото Харківської ОДА

В Україні 42,4% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. а 34,2% – пройшли повний курс вакцинації.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Вже 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%".

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них одну дозу вакцини отримали 13 164 649 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 10 610 359 людей. 

Загалом зроблено 23 775 008 щеплень.

25 листопада у країні 273 875 людей вакцинувалися проти Covid-19. Першу дозу вакцини отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019медицина
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