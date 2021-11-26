Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ: Уже 34% взрослых украинцев полностью привиты против Covid

Пятница, 26 ноября 2021, 08:38
Фото Харьковской ОГА

В Украине 42,4% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. а 34,2% – прошли полный курс вакцинации.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно Минздрав: "Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни!

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%".

Детали: С начала вакцинальной кампании привит 13 164 651 человек, одну дозу вакцины получили 13 164 649 человек, полностью иммунизированы, получив две дозы, – 10 610 359 человек.

В общей сложности сделано 23 775 008 прививок.

25 ноября в стране 273 875 человек вакцинировались против Covid-19. Одну дозу получили 81 516 человек, вторую – 192 359 человек.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019медицина
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВОЗ призывает не вводить запреты на путешествия из-за штамма Omicron

У Путина обвинили Зеленского в поддержке истерики: Не готовим наступления ни на кого

Берлин призывает Конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" - Axios

уточненоГБР возбудило дело из-за публикации Бутусовым видео

УГО заявляет, что никого не увольняло за дрон журналистов, угрожает судом

фотоВ Киеве почтили память Павла Шеремета

Все новости...
вакцинация
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины BioNTech-Pfizer для детей 5-11 лет
ЕК рекомендует пускать в ЕС всех вакцинированных туристов из третьих стран, "красного списка" не будет
Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса – Песков
Последние новости
03:48
Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР
02:51
Штамм "омикрон" обнаружили в Канаде
01:57
Британия срочно созывает министров здравоохранения стран G7 из-за "омикрона"
01:34
уточнено от 21:1054 российских дипломата покинут США в следующем году – посол
00:48
ВОЗ призывает не вводить запреты на путешествия из-за штамма Omicron
23:19
Генсек НАТО назвал необъяснимой и неоправданной концентрацию войск РФ возле Украины
22:42
У Путина обвинили Зеленского в поддержке истерики: Не готовим наступления ни на кого
22:04
В Еврокомиссии заявили, что вакцину Pfizer должны адаптировать к новому штамму "омикрон"
20:57
В Нидерландах штамм "Омикрон" подтвердили у 13 пассажиров двух самолетов из ЮАР
20:16
Украину накроют дожди и мокрый снег
Все новости...