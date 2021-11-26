МОЗ: Уже 34% взрослых украинцев полностью привиты против Covid

В Украине 42,4% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. а 34,2% – прошли полный курс вакцинации.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно Минздрав: "Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни!

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%".

Детали: С начала вакцинальной кампании привит 13 164 651 человек, одну дозу вакцины получили 13 164 649 человек, полностью иммунизированы, получив две дозы, – 10 610 359 человек.

В общей сложности сделано 23 775 008 прививок.

25 ноября в стране 273 875 человек вакцинировались против Covid-19. Одну дозу получили 81 516 человек, вторую – 192 359 человек.