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Посольство України вимагає від Іспанії відкликати підручники з "російським" Кримом

П'ятниця, 26 листопада 2021, 08:02
Посольство України вимагає від Іспанії відкликати підручники з російським Кримом
Фото з Facebook Bogdan Dovgan

Посольство України в Іспанії звернулось до міністра освіти країни з вимогою відкликати тираж підручників, де анексований Крим вказаний як частина Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про підручник "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва "Edelvives". Першим про помилку в підручнику повідомив користувач Facebook Богдан Довгань.

"У зв’язку з інформацією, що стала відомою посольству України в Іспанії, посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва "Edelvives" стосовно приналежності Кримського півострова РФ", - сказано у повідомленні дипломатичного представництва у Facebook.

Посол порушив питання про відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії. 

Він також попросив, щоб надалі міністерство не допускало схвалення таких підручників для закладів освіти Іспанії.

Окремо посольство закликало українців, що виявили аналогічні порушення, не тільки публікувати пости у соціальних мережах, а звертатись до видавництв та державних установ країн, де були зафіксовані такі випадки, оскільки "колективні звернення роблять свою справу".

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Теми: КримокупаціяІспаніяосвітадипломатичні відносини
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