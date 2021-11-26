Посольство Украины требует от Испании отозвать учебники с "российским" Крымом

Посольство Украины в Испании обратилось к министру образования страны с требованием отозвать тираж учебников, где аннексированный Крым указан как часть России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Речь идет об учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства "Edelvives". Первым об ошибке в учебнике сообщил пользователь Facebook Богдан Довгань.

"В связи с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовке Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства "Edelvives" о принадлежности Крымского полуострова РФ", - говорится в сообщении дипломатического представительства в Facebook.

Посол поднял вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании.

Он также попросил, чтобы в дальнейшем министерство не допускало одобрения таких учебников для учебных заведений Испании.

Отдельно посольство призвало украинцев, выявивших аналогичные нарушения, не только публиковать посты в социальных сетях, а обращаться в издательства и государственные учреждения стран, где были зафиксированы такие случаи, поскольку "коллективные обращения делают свое дело".