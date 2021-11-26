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Медсестри і сімейні лікарі – найбільш небезпечні професії цього року

П'ятниця, 26 листопада 2021, 09:19
Фото київської влади з kyivcity.gov.ua

Майже 74% осіб, які постраждали на роботі з січня до вересня включно, є працівниками галузі охорони здоров’я, більшість із них постраждали через захворювання на Covid-19.

Джерело: Фонд соціального страхування України 

Дослівно: "Майже 74% осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку під час виконання посадових обов’язків за підсумками ІІІ кварталів 2021 року, є працівниками галузі охорони здоров’я. Більшість з них постраждали через гостре професійне захворювання на Covid-19.

Загалом упродовж 9 місяців 2021 року Фондом соціального страхування України зареєстровано 9 861 потерпілого від нещасних випадків чи гострих професійних захворювань на виробництві… З них 7 270 осіб є працівниками закладів охорони здоров’я, з яких 7 105 – постраждали внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2".

Деталі: Зазначається, що серед постраждалих внаслідок нещасних випадків усіх видів за цей період найбільше медичних сестер і братів – 1 968 осіб. 

Також серед найбільш небезпечних професій сімейні лікарі (609 постраждалих), молодші медичні сестри та брати з догляду за хворими (554), молодші медичні сестри і брати (461) і сестри та брати медичні стаціонару (374).

Фонд соцстрахування зазначає, що "схожий розподіл спостерігався також за підсумками 2020 року", хоча до початку пандемії медичні професії не входили до переліку найбільш небезпечних в обліку нещасних випадків та профзахворювань.

Теми: медицинаCovid-2019коронавірусздоров'я


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