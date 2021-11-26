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Медсестры и семейные врачи – самые опасные профессии в этом году

Пятница, 26 ноября 2021, 09:19
Фото киевских властей с kyivcity.gov.ua

Почти 74% пострадавших на работе с января по сентябрь включительно являются работниками отрасли здравоохранения, большинство из них пострадали из-за заболевания Covid-19.

Источник: Фонд социального страхования Украины

Дословно: "Почти 74% лиц, пострадавших в результате несчастного случая во время исполнения должностных обязанностей по итогам ІІІ кварталов 2021 года, являются работниками отрасли здравоохранения. Большинство из них пострадали из-за острого профессионального заболевания Covid-19.

Всего за 9 месяцев 2021 года Фондом социального страхования Украины зарегистрировано 9 861 пострадавшего от несчастных случаев или острых профессиональных заболеваний на производстве… Из них 7270 человек являются работниками учреждений здравоохранения, из которых 7105 – пострадали в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2".

Детали: Отмечается, что среди пострадавших в результате несчастных случаев всех видов за этот период больше всего медицинских сестер и братьев – 1 968 человек.

Также среди наиболее опасных профессий семейные врачи (609 пострадавших), младшие медицинские сестры и братья по уходу за больными (554), младшие медицинские сестры и братья (461), сестры и братья медицинские стационара (374).

Фонд соцстрахования отмечает, что "подобное распределение наблюдалось также по итогам 2020 года", хотя до начала пандемии медицинские профессии не входили в перечень наиболее опасных в учете несчастных случаев и профзаболеваний.

Темы: медицинаCovid-2019коронавирусздоровье
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