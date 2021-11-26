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Посли G7 обговорили реформи з Порошенком

П'ятниця, 26 листопада 2021, 09:39
Фото з Twitter G7AmbReformUA

Посли країн "Групи семи" зустрілися з лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком, щоб обговорити з ним безпеку, економіку і реформи. 

Про це повідомило 25 листопада в Twitter британське головування в групі підтримки реформ в Україні послів країн G7, пише "Європейська правда".

Відзначається, що посли зустрілися з колишнім президентом і лідером "Європейської солідарності" "для обговорення ситуації з безпекою, економікою, Covid-19 та реформами, включно з реформою судової системи, зміцненням антикорупційних інституцій".

У повідомленні наголошується, що посли "продовжують обмінюватися думками з широким колом співрозмовників із українського уряду, політики та громадянського суспільства, демонструючи солідарність з усією країною, оскільки вони підтримують реформи, які підвищують стійкість та процвітання України".

Нагадаємо: Раніше посли країн G7 закликали Верховну Раду України схвалити закон про СБУ, як критично важливий для початку реформи.

Теми: ПорошенкоG7реформи


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