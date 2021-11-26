Послы G7 обсудили реформы с Порошенко

Послы стран "Группы семи" встретились с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко, чтобы обсудить с ним безопасность, экономику и реформы.

Об этом сообщило 25 ноября в Twitter британское председательство в группе поддержки реформ в Украине послов стран G7, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что послы встретились с бывшим президентом и лидером "Европейской солидарности" "для обсуждения ситуации с безопасностью, экономикой, Covid-19 и реформами, включая реформу судебной системы, укрепление антикоррупционных институций".

В сообщении отмечается, что послы "продолжают обмениваться мнениями с широким кругом собеседников из украинского правительства, политики и гражданского общества, демонстрируя солидарность со всей страной, поскольку они поддерживают реформы, повышающие устойчивость и процветание Украины".

Напомним: Ранее послы стран G7 призвали Верховную Раду Украины одобрить закон об СБУ как критически важный для начала реформы.