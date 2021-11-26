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У Білорусі затримали фрілансера "Радіо Свобода"

П'ятниця, 26 листопада 2021, 09:58
Андрій Кузнечик, фото "Радіо Свобода"

У Мінську 25 листопада фрілансер білоруської служби "Радіо Свобода" Андрій Кузнечик перестав виходити на зв’язок – незабаром стало відомо, що його затримали.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Дружина Андрія Алеся Рак розповіла, що близько 17:00 він поїхав велосипедом на прогулянку, а вона з двома дітьми залишилася вдома. Досить швидко Андрій повернувся із чотирма чоловіками у цивільному.

Пряма мова Рак: "Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і займатися дітьми, не заважати. Обшук був досить "інтелігентний" – мої речі та речі дітей не чіпали. Забрали всю техніку і телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші.

Андрію наказали одягатися і йти за ними. З речей нічого не дозволили взяти з собою, тільки запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на пару днів".

Деталі: Дружина Кузнечика встигла підписати документ із перерахуванням вилучених речей.

На якій підставі затримали її чоловіка, вона не знає.

Передісторія: 

  • У червні 2020 року в Мінську затримали Ігоря Лосика, блогера, позаштатного консультанта "Радіо Свобода" з питань нових медіа. З того часу він перебуває за ґратами. Ігоря Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі "щодо представників влади і правоохоронних органів", вчиненому групою осіб, та в організації масових заворушень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
  • За час ув’язнення Лосик двічі оголошував голодування – після висунення нових звинувачень.
  • У липні 2021 року у Мінську силовики увірвалися до офісу білоруської служби Радіо Свобода. Декількох журналістів затримали, пізніше їх відпустили під підписку про невиїзд.
  • Наразі у Білорусі 29 представників медіа перебувають за ґратами, десятки були змушені залишити країну.

Теми: БілорусьЗМІ


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