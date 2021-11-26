Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі затримали фрілансера "Радіо Свобода"

П'ятниця, 26 листопада 2021, 08:58
У Білорусі затримали фрілансера Радіо Свобода
Андрій Кузнечик, фото "Радіо Свобода"

У Мінську 25 листопада фрілансер білоруської служби "Радіо Свобода" Андрій Кузнечик перестав виходити на зв’язок – незабаром стало відомо, що його затримали.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Дружина Андрія Алеся Рак розповіла, що близько 17:00 він поїхав велосипедом на прогулянку, а вона з двома дітьми залишилася вдома. Досить швидко Андрій повернувся із чотирма чоловіками у цивільному.

Пряма мова Рак: "Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і займатися дітьми, не заважати. Обшук був досить "інтелігентний" – мої речі та речі дітей не чіпали. Забрали всю техніку і телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші.

Андрію наказали одягатися і йти за ними. З речей нічого не дозволили взяти з собою, тільки запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на пару днів".

Деталі: Дружина Кузнечика встигла підписати документ із перерахуванням вилучених речей.

На якій підставі затримали її чоловіка, вона не знає.

Передісторія: 

  • У червні 2020 року в Мінську затримали Ігоря Лосика, блогера, позаштатного консультанта "Радіо Свобода" з питань нових медіа. З того часу він перебуває за ґратами. Ігоря Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі "щодо представників влади і правоохоронних органів", вчиненому групою осіб, та в організації масових заворушень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
  • За час ув’язнення Лосик двічі оголошував голодування – після висунення нових звинувачень.
  • У липні 2021 року у Мінську силовики увірвалися до офісу білоруської служби Радіо Свобода. Декількох журналістів затримали, пізніше їх відпустили під підписку про невиїзд.
  • Наразі у Білорусі 29 представників медіа перебувають за ґратами, десятки були змушені залишити країну.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: