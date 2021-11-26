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В Беларуси задержали фрилансера "Радио Свобода"

Пятница, 26 ноября 2021, 08:58
В Беларуси задержали фрилансера Радио Свобода
Андрей Кузнечик, фото "Радио Свобода"

В Минске 25 ноября фрилансер белорусской службы "Радио Свобода" Андрей Кузнечик перестал выходить на связь – вскоре стало известно, что его задержали.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Жена Андрея Алеся Рак рассказала, что около 17:00 он уехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Довольно быстро Андрей вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.

Прямая речь Рак: "Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Кто они и откуда, мужчины не сообщили. Мне сказали уйти в другую комнату и заниматься детьми, не мешать. Обыск был достаточно "интеллигентный" – мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон, мой планшет, деньги.

Андрею приказали одеваться и следовать за ними. Из вещей ничего не позволили взять с собой, только запасные штаны. Сказали, что забирают его ненадолго, на пару дней".

Детали: Жена Кузнечика успела подписать документ с перечислением изъятых вещей. 

На каком основании ее задержали мужа, она не знает.

Предыстория:

  • В июне 2020 года в Минске задержали Игоря Лосика, блогера, внештатного консультанта "Радио Свобода" по новым медиа. С тех пор он находится за решеткой. Игоря Лосика обвиняют в разжигании социальной вражды "относительно представителей власти и правоохранительных органов", совершенном группой лиц, и в организации массовых беспорядков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
  • За время заключения Лосик дважды объявлял голодовку после выдвижения новых обвинений.
  • В июле 2021 года в Минске силовики ворвались в офис белорусской службы "Радио Свобода". Нескольких журналистов задержали, позже их отпустили под подписку о невыезде.
  • В настоящее время в Беларуси 29 представителей медиа находятся за решеткой, десятки были вынуждены покинуть страну.

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Темы: БеларусьСМИ
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