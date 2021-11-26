В Беларуси задержали фрилансера "Радио Свобода"

В Минске 25 ноября фрилансер белорусской службы "Радио Свобода" Андрей Кузнечик перестал выходить на связь – вскоре стало известно, что его задержали.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Жена Андрея Алеся Рак рассказала, что около 17:00 он уехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Довольно быстро Андрей вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.

Прямая речь Рак: "Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Кто они и откуда, мужчины не сообщили. Мне сказали уйти в другую комнату и заниматься детьми, не мешать. Обыск был достаточно "интеллигентный" – мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон, мой планшет, деньги.

Андрею приказали одеваться и следовать за ними. Из вещей ничего не позволили взять с собой, только запасные штаны. Сказали, что забирают его ненадолго, на пару дней".

Детали: Жена Кузнечика успела подписать документ с перечислением изъятых вещей.

На каком основании ее задержали мужа, она не знает.

Предыстория: