В Беларуси задержали фрилансера "Радио Свобода"
В Минске 25 ноября фрилансер белорусской службы "Радио Свобода" Андрей Кузнечик перестал выходить на связь – вскоре стало известно, что его задержали.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Жена Андрея Алеся Рак рассказала, что около 17:00 он уехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Довольно быстро Андрей вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.
Прямая речь Рак: "Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Кто они и откуда, мужчины не сообщили. Мне сказали уйти в другую комнату и заниматься детьми, не мешать. Обыск был достаточно "интеллигентный" – мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон, мой планшет, деньги.
Андрею приказали одеваться и следовать за ними. Из вещей ничего не позволили взять с собой, только запасные штаны. Сказали, что забирают его ненадолго, на пару дней".
Детали: Жена Кузнечика успела подписать документ с перечислением изъятых вещей.
На каком основании ее задержали мужа, она не знает.
Предыстория:
- В июне 2020 года в Минске задержали Игоря Лосика, блогера, внештатного консультанта "Радио Свобода" по новым медиа. С тех пор он находится за решеткой. Игоря Лосика обвиняют в разжигании социальной вражды "относительно представителей власти и правоохранительных органов", совершенном группой лиц, и в организации массовых беспорядков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
- За время заключения Лосик дважды объявлял голодовку после выдвижения новых обвинений.
- В июле 2021 года в Минске силовики ворвались в офис белорусской службы "Радио Свобода". Нескольких журналистов задержали, позже их отпустили под подписку о невыезде.
- В настоящее время в Беларуси 29 представителей медиа находятся за решеткой, десятки были вынуждены покинуть страну.