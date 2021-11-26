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Франція скасувала переговори з Британією через "неприйнятний лист" Джонсона

П'ятниця, 26 листопада 2021, 11:49
фото: getty images

Міністр внутрішніх справ Франції скасував переговори з міністром внутрішніх справ Британії після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон у листі закликав Францію забрати назад мігрантів, які перетнули Ла-Манш.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі BBC.

На тлі ескалації політичної кризи між країнами після загибелі 27 людей у Ла-Манші Жераль Дарманен сказав, що Франція розчарована цим листом.

Джонсон виклав п'ять кроків у своєму листі до президента Еммануеля Макрона з метою уникнути повторення трагедії у середу.

"Ми вважаємо публічний лист британського прем'єр-міністра неприйнятним і таким, що суперечить нашим обговоренням між партнерами", - йдеться в заяві Дарманена, у якій також сказано, що британський міністр Пріті Пател більше не запрошена на зустріч. 

В результаті затоплення човна з мігрантами в середу в Ла-Манші загинули 17 чоловіків, семеро жінок, одна з яких була вагітна, і троє дітей.

Через кілька годин після публікації листа Джонсона Франція висловила своє обурення. Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь сказав, що лист був "поганим по суті і зовсім недоречним", оскільки в ньому не враховувалася вся робота, яку Франція провела на узбережжі Ла-Манша.

Зокрема, Джонсон запропонував 5 кроків: спільне патрулювання, щоб не допустити вихід у море з французького узбережжя більшої кількості човнів;  використання передових технологій, таких як датчики та радари; взаємне морське патрулювання в територіальних водах один одного та повітряне спостереження; поглиблення роботи спільної розвідувальної групи країн; негайна робота над двосторонньою угодою з Францією про повернення мігрантів.

Міністр транспорту Британії Грант Шаппс став на захист листа,  кажучи, що "друзі та сусіди" мають працювати разом.

Теми: ФранціяВелика Британія


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