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Франция отменила переговоры с Британией из-за "неприемлемого письма" Джонсона

Пятница, 26 ноября 2021, 11:49
фото: getty images

Министр внутренних дел Франции отменил переговоры с министром внутренних дел Британии Прити Пател после того, как премьер-министр Борис Джонсон в письме призвал Францию ​​забрать обратно мигрантов, пересекших Ла-Манш.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале BBC.

На фоне эскалации политического кризиса между странами после гибели 27 человек в Ла-Манше Жераль Дарманен сказал, что Франция разочарована этим письмом.

Джонсон изложил пять шагов в своем письме президенту Эммануэлю Макрону с целью избежать повторения трагедии в среду.

"Мы считаем публичное письмо британского премьер-министра неприемлемым и противоречащим нашим обсуждениям между партнерами", - говорится в заявлении Дарманена, в котором также сказано, что британский министр Прити Пател больше не приглашена на встречу.

В результате затопления лодки с мигрантами в среду в Ла-Манше погибли 17 мужчин, семь женщин, одна из которых была беременна, и трое детей.

Через несколько часов после публикации письма Джонсона Франция выразила свое негодование. Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сказал, что письмо было "плохим по сути и совсем неуместным", поскольку в нем не учитывалась вся работа, которую Франция провела на побережье Ла-Манша.

В частности, Джонсон предложил пять шагов: совместное патрулирование, чтобы не допустить выход в море с французского побережья большего количества лодок; использование передовых технологий, таких как датчики и радары; взаимное морское патрулирование в территориальных водах друг друга и воздушное наблюдение; углубление работы совместной разведывательной группы стран; немедленная работа над двусторонним соглашением с Францией о возвращении мигрантов.

Министр транспорта Британии Грант Шаппс стал в защиту письма, говоря, что "друзья и соседи" должны работать вместе.

Темы: ФранцияВеликобритания
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