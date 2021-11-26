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Литва допускає закриття кордону з Білоруссю через спроби контрабанди "мігрантів Лукашенка"

П'ятниця, 26 листопада 2021, 13:29

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що допускає закриття пунктів пропуску з Білоруссю через зростаючу кількість випадків контрабанди мігрантів з Білорусі до Литви у вантажних автомобілях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Ми постійно бачимо нові спроби потрапити в Білорусь у вантажівках, і прийняте рішення посилити контроль транспортних засобів. Якщо ми побачимо, що така тенденція наростає, ми цілком реально допускаємо закриття пунктів пропуску", - заявила Білотайте у п’ятницю 26 листопада.

Вона додала, що з серпня на кордоні з Білоруссю завернули близько 7000 мігрантів.

Міністерка сказала, що не береться прогнозувати розвиток штучної міграційної кризи.

"Лукашенко - абсолютно непередбачуваний, ми не можемо передбачити, що йому стрельне в голову. Наша справа - тиснути, на рівні ЄС та іншому, щоб Лукашенко, який організував цю кризу, поніс відповідальність за свої дії", - сказала Агне Білотайте.

Повне закриття кордону з Білоруссю у разі ескалації кризи допускав також прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Теми: БілорусьЛитваЛукашенко


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