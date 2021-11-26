Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Литва допускает закрытие границы с Беларусью из-за попыток контрабанды "мигрантов Лукашенко"

Пятница, 26 ноября 2021, 13:29

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что допускает закрытие пунктов пропуска с Беларусью из-за растущего числа случаев контрабанды мигрантов из Беларуси в Литву в грузовых автомобилях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Мы постоянно видим новые попытки попасть в Беларусь в грузовиках, и принято решение усилить контроль транспортных средств. Если мы увидим, что такая тенденция нарастает, мы вполне реально допускаем закрытие пунктов пропуска", - заявила Билотайте в пятницу 26 ноября.

Она добавила, что с августа на границе с Беларусью завернули около 7000 мигрантов.

Министр сказала, что не берется прогнозировать развитие искусственного миграционного кризиса.

"Лукашенко - абсолютно непредсказуемый, мы не можем предсказать, что ему стрельнет в голову. Наше дело - давить, на уровне ЕС и другом, чтобы организовавший этот кризис Лукашенко понес ответственность за свои действия", - сказала Билотайте.

Полное закрытие границы с Беларусью в случае эскалации кризиса допускал также премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Темы: БеларусьЛитваЛукашенко
powered by lun.ua
Главное сегодня

Возросло количество жертв взрыва в доме Николаевской области

Из УГО уволили работников, не сбивших дрон журналистов над Гутой – источники

таблицаУже 5 областей Украины – в желтой зоне эпидопасности

Кулеба назвал главное препятствие членства Украины в ЕС и НАТО

В ЕС опубликовали рекомендации относительно нового штамма Omicron

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 85 тысяч

Все новости...
Беларусь
Беларусь: ЕС накажет за "миграционный шантаж" 28 лиц и организаций - СМИ
В Беларуси задержали фрилансера "Радио Свобода"
На границе с Беларусью продолжаются усиленные меры
Последние новости
17:23
фотоВ Киеве почтили память Павла Шеремета
16:52
Возросло количество жертв взрыва в доме Николаевской области
16:41
В Тбилиси вышли на протест противники COVID-сертификатов
16:36
В Минэкономики представили IT портал для торговой защиты
16:14
В штабе ООС подчеркнули, что не применяют запрещенное вооружение
15:55
Население Украины может уменьшиться до 35 миллионов менее чем за 30 лет – ООН
15:35
Жители Швейцарии поддержали Covid-сертификаты на референдуме
15:17
Европейский инвестиционный банк с 2007 года вложил в Украину более 7 миллиардов евро
14:37
В Мадриде тысячи полицейских протестовали против изменения закона о безопасности
14:30
Из УГО уволили работников, не сбивших дрон журналистов над Гутой – источники
Все новости...