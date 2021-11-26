Зеленський про президентство: Якщо будуть тиснути, я нікуди не піду, боротимусь до останнього

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що протистоятиме спробам змусити його піти з посади достроково.

Джерело: глава держави під час пресмарафону 26 листопада

Деталі: Зеленський знову сказав, що наразі не ухвалив рішення щодо балотування на другий термін, повторив, що це "вирішувати суспільству", яке обрало його президентом у 2019 році. Запевнив, що це рішення "не буде пов’язане форматом майбутньої коаліції".

Глава держави сказав, що має багато викликів, з якими хоче впоратися за свою каденцію. Зеленський водночас наголосив, що достроково з поста йти не має наміру і протистоятиме тиску.

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про силовий тиск на мене, щоб я раніше пішов, це інша історія, це виклик. Якщо так буде, то ви побачите абсолютно зворотній ефект. Тоді буде відповідь, тоді я нікуди не піду, буду боротися до останнього. Як це було перший раз, коли я пішов у президенти України".