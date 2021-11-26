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Зеленский о президентстве: Если будут давить, я никуда не уйду

Пятница, 26 ноября 2021, 12:42
Зеленский о президентстве: Если будут давить, я никуда не уйду
фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский дал понять, что будет противостоять попыткам заставить его уйти с должности досрочно.

Источник: глава государства во время пресс-марафона 26 ноября

Детали: Зеленский снова сказал, что пока не принял решение о баллотировании на второй срок, повторил, что это "решать обществу", которое избрало его президентом в 2019 году. Заверил, что это решение "не будет связано с форматом будущей коалиции".

Глава государства сказал, что имеет много вызовов, с которыми он хочет справиться за свою каденцию. Зеленский в то же время подчеркнул, что досрочно с поста уходить не намерен и будет протистоять давлению. 

Прямая речь: "Если мы говорим о силовом давлении на меня, чтобы я раньше ушел, это другая история, это вызов. Если так будет, то вы увидите абсолютно обратный эффект. Тогда будет ответ, тогда я никуда не уйду, буду бороться до последнего. Как это было первый раз, когда я пошел в президенты Украины".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Зеленскийвиборы
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