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П’ятеро жителів Закарпаття продали кілька тисяч підробних covid-сертифікатів

П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:11
П’ятеро жителів Закарпаття продали кілька тисяч підробних covid-сертифікатів

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинців, які підробляли Covid-сертифікати – їхніми послугами скористалися близько 4 500 осіб.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно ДПСУ: "Задокументовано факт неправомірної діяльності групи осіб, які, працюючи в компаніях із працевлаштування громадян України за кордоном, пропонували послуги з виготовлення підроблених міжнародних сертифікатів про вакцинацію, ПЛР-тестів та страхових полісів. У незаконній діяльності викрито п’ять жителів Закарпатської області".

Деталі: Свої послуги зловмисники рекламували у соцмережах. Вартість фальшивок становила від 500 до 2500 гривень – залежно від необхідності внесення відомостей до електронної системи з подальшою генерацією сертифіката в додатку "Дія". 

 
фото ДПСУ

Під час 7 обшуків у транспортних засобах, а також за місцями проживання та роботи фігурантів,  вилучили комп’ютери, на яких містилися бланки та міжнародні сертифікати про вакцинацію українського та словацького зразків зі згенерованими QR-кодами, бланки негативних ПЛР-тестів, готові для внесення змін з подальшим друком. 

 
Фото ДПСУ

А також мобільні телефони, жорсткі диски, печатки, незаповнені аркуші з проставленими печатками та близько 1000 незаповнених номерних страхових бланків з відбитками печаток та підписами.

У комп’ютерах виявили клієнтську базу з персональними даними близько 4 500 осіб, які скористалися незаконними послугами фігурантів.  

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності працівників пунктів вакцинації, які вносили дані фіктивні щеплення до електронної бази системи охорони здоров’я.

За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службакоронавірусвакцинаціяЗакарпаття
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