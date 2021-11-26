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Пятеро жителей Закарпатья продали несколько тысяч поддельных covid-сертификатов

Пятница, 26 ноября 2021, 14:11
Пятеро жителей Закарпатья продали несколько тысяч поддельных covid-сертификатов

На Закарпатье правоохранители разоблачили преступников, подделывавших Covid-сертификаты – их услугами воспользовались около 4 500 человек.

Источник: Госпогранслужба

Дословно ГПСУ: "Задокументирован факт неправомерной деятельности группы лиц, работающих в компаниях по трудоустройству граждан Украины за границей, которые предлагали услуги по изготовлению поддельных международных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и страховых полисов. В незаконной деятельности разоблачены пять жителей Закарпатской области".

Детали: Свои услуги злоумышленники рекламировали в соцсетях. Стоимость фальшивок составляла от 500 до 2500 гривен – в зависимости от необходимости внесения сведений в электронную систему с последующей генерацией сертификата в приложении "Дия".

 
Фото ГПСУ

В ходе 7 обысков в транспортных средствах, а также по местам жительства и работы фигурантов, изъяли компьютеры, на которых содержались бланки и международные сертификаты о вакцинации украинского и словацкого образцов со сгенерированными QR-кодами, бланки отрицательных ПЦР-тестов, готовые к внесению изменений с последующей печатью. 

 
Фото ГПСУ

А также мобильные телефоны, жесткие диски, печати, незаполненные листы с проставленными печатями и около 1000 незаполненных номерных страховых бланков с отпечатками печатей и подписями. 

В компьютерах была обнаружена клиентская база с персональными данными около 4 500 человек, которые воспользовались незаконными услугами фигурантов.

Правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности работников пунктов вакцинации, которые вносили данные о фиктивных прививках в электронную базу системы здравоохранения.

По данному факту расследуют уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УКУ.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службакоронавирусвакцинацияЗакарпатье
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