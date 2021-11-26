Санлікар розповів, як працюватимуть курорти на новорічні свята

Головний санлікар України Ігор Кузін повідомив, що гірськолижні курорти працюватимуть для вакцинованих громадян навіть у "червоній" зоні поришення коронавірусу.

Джерело: інтерв’ю головного санлікаря країни Ігоря Кузіна "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "До Нового року хвиля вже має вийти за територію України…

Щодо курортів. Згідно з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, у нас в "червоній" зоні заборонена робота підйомників, але до вакцинованих ця заборона не застосовується.

Ми вже почали говорити з зимовими курортами про режим - яким чином тут забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства.

Спільна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в’їзду, наприклад на вході в готель або на пункті прокату спортивного спорядження.

Там турист буде верифікуватися, показувати свої документи про ПЛР-тест або сертифікат, йому на спортивний одяг наклеюють спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер і за якою людину можна буде ідентифікувати у випадку спеціальної перевірки. Крім того, буде створена спеціальна база цих номерів.

Зараз опрацьовується механізм для того, щоби не створювалися черги. Він має бути зручним не лише для туристів, а й для тих, хто перевіряє, зокрема для Нацполу".

Деталі: За словами Кузіна, пропрацьовуються також інші пропозиції, але зараз йдеться про те, щоб зимові курорти були безпечними, а для вакцинованих не було жодних організаційних чи логістичних перешкод.

Санлікар додав, що курорти також мають запровадити максимально лояльні і адекватні умови для відпочиваючих.

Він сподівається, що курорти застосовуватимуть якісь інструменти впливу на тих, хто не хоче пред’являти сертифікати: "Гадаю, що для таких людей є напівлегальні курорти, якими вони, напевно, і користуватимуться".

Кузін відзначає, що кінець грудня буде більш епідемічно спокійним, ніж початок листопада, а деякі області вийдуть із "червоної" зони.

Головний санлікар також заявив, що наразі Україна майже перейшла пік показників.