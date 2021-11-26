Санврач рассказал, как будут работать курорты на новогодние праздники

Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что горнолыжные курорты будут работать для вакцинированных граждан даже в "красной" зоне нарушения коронавируса.

Источник: интервью главного санврача страны Игоря Кузина "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины…

Относительно курортов. Согласно постановлению №1236, регулирующему карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированным этот запрет не применяется.

Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства.

Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например, на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения.

Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров.

Сейчас прорабатывается механизм для того, чтобы не создавались очереди. Он должен быть удобен не только для туристов, но и для проверяющих, в частности для Нацпола".

Детали: По словам Кузина, прорабатываются другие предложения, но сейчас речь идет о том, чтобы зимние курорты были безопасными, а для вакцинированных не было никаких организационных или логистических препятствий.

Санврач добавил, что курорты также должны ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих.

Он надеется, что курорты будут применять какие-то инструменты влияния на тех, кто не хочет предъявлять сертификаты: "Думаю, что для таких людей есть полулегальные курорты, которыми они, наверное, и будут пользоваться".

Кузин отмечает, что конец декабря будет более эпидемически спокоен, чем начало ноября, а некоторые области выйдут из "красной" зоны.

Главный санврач также заявил, что сейчас Украина почти перешла пик показателей.