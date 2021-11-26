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В Україні на вихідних пройдуть дощі, у Карпатах – сніг

П'ятниця, 26 листопада 2021, 15:43
Фото unsplash.com

У найближчі дні в Україні очікується невелике потепління і дощі, а в Карпатах – сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно Укргідрометцентр: "27 листопада – помірні дощі, вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі; вночі у східних областях без опадів. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла, на півдні до 15° тепла. У Карпатах мокрий сніг та дощ, температура протягом доби близько 0°".

Деталі: На Київщині 27 листопада вночі помірний дощ, 3-5° тепла, вдень місцями невеликий дощ, 8-10° тепла.

Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

У неділю на заході, сході та півдні – дощі, на решті території без опадів. Вночі від -1° на заході до +2-6° на решті території, вдень від +6-8° на заході до +7-12° на сході та півдні.

Українська правда
Теми: погода


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