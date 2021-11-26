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В Украине на выходных пройдут дожди, в Карпатах – снег

Пятница, 26 ноября 2021, 14:43
В Украине на выходных пройдут дожди, в Карпатах – снег
Фото unsplash.com

В ближайшие дни на Украине ожидается небольшое потепление и дожди, а в Карпатах – снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно Укргидрометцентр: "27 ноября – умеренные дожди, днем ​​на Правобережье местами небольшие дожди; ночью без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях 0-5° мороза, днем ​​6-11° тепла, на юге до 15° тепла. В Карпатах мокрый снег и дождь, температура в течение суток около 0°".

Детали: В Киевской области 27 ноября ночью умеренный дождь, 3-5° тепла, днем ​​местами небольшой дождь, 8-10° тепла.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе, востоке и юге – дожди, на остальной территории без осадков. Ночью от -1° на западе до +2-6° на остальной территории, днем ​​от +6-8° на западе до +7-12° на востоке и юге.

Украинская правда
Темы: погода
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