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Президент про тих, хто потрапив під санкції РНБО: Ви їх називаєте людьми?

П'ятниця, 26 листопада 2021, 16:58
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що не всіх людей, котрі потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони, можна вважати людьми.

Джерело: глава держави під час пресмарафону 26 листопада

Пряма мова: "Ви їх називаєте людьми? Цікаво. Є різні. Є представники людей, не всі представники цих людей є людьми, є – "особь".

Я не про всіх кажу. Це моя особиста думка.

Якби я був не правий, то не існувало б правоохоронних органів, а всі б люди жили у мирі".

Деталі: За його словами, його влада перетворила РНБО на потужний держорган, а не "збитий льотчик". 

При цьому Зеленський не виключив, що у ці списки можуть потрапляти деякі люди помилково.

Президент додав, що РНБО у своїх рішеннях апелює до загального комплексу інформації. 

Крім того, він зазначив, що президент не впливає на суди. Зокрема, у Зеленського запитали, чи є якісь рішення судів, котрі стали передумовою для введення санкцій РНБО проти деяких громадян.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийРНБОсанкції


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