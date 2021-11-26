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Президент о попавших под санкции СНБО: Вы их называете людьми?

Пятница, 26 ноября 2021, 16:58
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что не всех попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны людей можно считать людьми.

Источник: глава государства во время прессмарафона 26 ноября

Прямая речь: "Вы их называете людьми? Интересно. Есть разные. Есть представители людей, не все представители этих людей есть людьми, есть - "особь".

Я не обо всех говорю. Это мое личное мнение.

Если бы я был не прав, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире".

Детали: По его словам, власть превратила СНБО в мощный госорган, а не "сбитый летчик".

При этом Зеленский не исключил, что в эти списки могут попадать некоторые люди по ошибке.

Президент добавил, что СНБО в своих решениях апеллирует к общему комплексу информации.

Кроме того, он отметил, что президент не влияет на суды. В частности, у Зеленского спросили, есть ли какие-то решения судов, которые стали предпосылкой для введения санкций СНБО против некоторых граждан.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийСНБОсанкции
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