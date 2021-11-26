В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики і рятувальники попереджають, що до кінця 26 листопада та вранці у суботу в Україні прогнозують сильні пориви вітру.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с".

Деталі: Рятувальники порадили громадянам триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Синоптики оголосили штормове попередження через вітер - І рівень небезпечності (жовтий).