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В Украине объявили штормовое предупреждение

Пятница, 26 ноября 2021, 16:30
В Украине объявили штормовое предупреждение
фото: УП

Синоптики и спасатели предупреждают, что до конца 26 ноября и в субботу утром в Украине прогнозируют сильные порывы ветра.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В ближайшее время, с содержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с".

Детали: Спасатели посоветовали гражданам держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ветра – І уровень опасности (желтый).

 

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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