Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Так бояться мого другого терміну, Гордон аж зі штанів вискакує… позорисько

П'ятниця, 26 листопада 2021, 16:52
Зеленський: Так бояться мого другого терміну, Гордон аж зі штанів вискакує… позорисько
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що є люди, які розхитують парламент, люди, які говорять про можливий "путч", і які бояться, що він може піти на другий термін – але це все від того, що ці люди самі нічого не варті.

Джерело: Зеленський на пресмарафоні 26 листопада

Пряма мова Зеленського: "Я знаю, що суспільство це не підтримає. А те, що розганяють деякі медіа,  що люди завтра вийдуть: "Ми будемо тут стояти". З приводу чого стояти? Ніхто не зраджував державі. І тому цієї підтримки ніякої у суспільстві нема.

Якщо б вона була – повірте, путчів би не було – я пішов би, знаючи, як до мене відносяться. Якщо б змінилось відношення народу до мене – да. Ви ж знаєте, це і є інформаційна війна. Ніякого путчу у нас не буде, ніякого путчу у нас немає. Ми не зраджуємо державному суверенітету, не зраджуємо нашій державі. А якщо комусь цього дуже хочеться – то це помилка, і буде останньою помилкою для цих людей у цій державі".

Деталі: На запитання, чи буде він розпускати парламент, Зеленський сказав, що не буде, бо для цього нема підстав.

Він додав, що є люди, які "розхитують парламент" – їх самих у парламенті немає, але вони "будуть це робити постійно, бо… нічого в своєму житті, крім цього, не вміють". За словами президента, ці люди "доєднуються у ці фінансові групи, тому що гроші треба десь брати, а самі по собі… нуль. бублик з діркою, нічого з себе не представляють".

І ці ж люди, за словами Зеленського, "чекають, що народ на це буде вестися".

Водночас президент додав, що народ сказав своє слово, коли його обрав, а цих, які розхитують парламент "народ не обере".

Пряма мова Зеленського: "І навіть якщо я не піду на другий термін – вони так бояться! – Гордон (журналіст Дмитро Гордон – ред.) аж із штанів викидається: "Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен". Ну, господи боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу, як діти мої ростуть. Оце я должен. Должен только им… позорище".    

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: