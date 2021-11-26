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Зеленський: Так бояться мого другого терміну, Гордон аж зі штанів вискакує… позорисько

П'ятниця, 26 листопада 2021, 17:52
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що є люди, які розхитують парламент, люди, які говорять про можливий "путч", і які бояться, що він може піти на другий термін – але це все від того, що ці люди самі нічого не варті.

Джерело: Зеленський на пресмарафоні 26 листопада

Пряма мова Зеленського: "Я знаю, що суспільство це не підтримає. А те, що розганяють деякі медіа,  що люди завтра вийдуть: "Ми будемо тут стояти". З приводу чого стояти? Ніхто не зраджував державі. І тому цієї підтримки ніякої у суспільстві нема.

Якщо б вона була – повірте, путчів би не було – я пішов би, знаючи, як до мене відносяться. Якщо б змінилось відношення народу до мене – да. Ви ж знаєте, це і є інформаційна війна. Ніякого путчу у нас не буде, ніякого путчу у нас немає. Ми не зраджуємо державному суверенітету, не зраджуємо нашій державі. А якщо комусь цього дуже хочеться – то це помилка, і буде останньою помилкою для цих людей у цій державі".

Деталі: На запитання, чи буде він розпускати парламент, Зеленський сказав, що не буде, бо для цього нема підстав.

Він додав, що є люди, які "розхитують парламент" – їх самих у парламенті немає, але вони "будуть це робити постійно, бо… нічого в своєму житті, крім цього, не вміють". За словами президента, ці люди "доєднуються у ці фінансові групи, тому що гроші треба десь брати, а самі по собі… нуль. бублик з діркою, нічого з себе не представляють".

І ці ж люди, за словами Зеленського, "чекають, що народ на це буде вестися".

Водночас президент додав, що народ сказав своє слово, коли його обрав, а цих, які розхитують парламент "народ не обере".

Пряма мова Зеленського: "І навіть якщо я не піду на другий термін – вони так бояться! – Гордон (журналіст Дмитро Гордон – ред.) аж із штанів викидається: "Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен". Ну, господи боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу, як діти мої ростуть. Оце я должен. Должен только им… позорище".    

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийЗМІ


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