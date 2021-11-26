Зеленский: Так боятся моего второго срока, Гордон аж из штанов выбрасывается… позорище

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть люди, которые расшатывают парламент, люди, которые говорят о возможном "путче", и которые боятся, что он может пойти на второй срок – но это все от того, что эти люди сами ничего не стоят.

Источник: Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября

Прямая речь Зеленского: "Я знаю, что общество это не поддержит. А то, что разгоняют некоторые медиа, что завтра люди выйдут: "Мы будем здесь стоять". По поводу чего стоять? Никто не изменял государству. И поэтому этой поддержки никакой в ​​обществе нет.

Если бы она была – поверьте, путчей бы не было – я ушел бы, зная, как ко мне относятся. Если бы изменилось отношение народа ко мне – да. Вы же знаете, это и есть информационная война. Никакого путча у нас не будет, никакого путча у нас нет. Мы не изменяем государственному суверенитету, не изменяем нашему государству. А если кому-то этого очень хочется – это ошибка, и будет последней ошибкой для этих людей в этом государстве".

Детали: На вопрос, будет ли он распустить парламент, Зеленский сказал, что не будет, потому что для этого нет оснований.

Он добавил, что есть люди, которые "расшатывают парламент" – их самих в парламенте нет, но они "будут это делать постоянно, потому что… ничего в своей жизни, кроме этого, не умеют". По словам президента, эти люди "присоединяются к этим финансовым группам, потому что деньги надо где-то брать, а сами по себе…ноль, бублик с дыркой, ничего из себя не представляют".

И эти же люди, по словам Зеленского, "ожидают, что народ на это будет вестись".

В то же время президент добавил, что народ сказал свое слово, когда его избрал, а тех, кто расшатывает парламент "народ не выберет".

Прямая речь Зеленского: "И даже если я не пойду на второй срок – они так боятся! – Гордон (журналист Дмитрий Гордон – ред.) аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен". Ну, господи боже мой, это ли самое главное? Я там не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен. Должен только им… позорище".