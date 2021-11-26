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"Ми зробимо так, як ви захочете": Лукашенко приїхав у табір мігрантів біля кордону з Польщею

П'ятниця, 26 листопада 2021, 18:03
ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко приїхав до мігрантів у табір у Брузгах, неподалік від польського кордону, та виступив перед ними з сорокахвилинною промовою. 

Відео виступу опубліковане на Youtube-каналі "Європейської правди".

Лукашенко запевнив людей, що розуміє, що вони "просто потрапили в біду", шукаючи кращого життя, і їм не загрожує депортація з Білорусі в рідні країни, їм дадуть вільний вибір між поверненням додому або подальшими спробами потрапити на територію ЄС.

"Ми, білоруси, і я теж як президент Білорусі, будемо робити все так, як ви захочете - навіть якщо це буде погано для поляків, латвійців чи ще когось", - заявив Лукашенко.

Лукашенко повторив свою заяву про те, що Ангела Меркель нібито погодилася прийняти у Німеччині близько 2000 мігрантів, які хочуть приєднатися до своїх родичів, які вже у Німеччині, але "блокують це поляки". Нагадаємо, речник канцлерки повідомляв, що цю пропозицію відхилили

Він також заявив, що влада Польщі "втратила зв’язок з реальністю", і закликав поляків "врозумити своїх політиків", які буцімто за допомогою знедолених мігрантів "хочуть вирішити свої внутрішні і зовнішні проблеми", відволікаючи на цю тему увагу Брюсселя і власних громадян. 

Як відомо, ЄС і країни Групи семи вважають, що мігранти опинилися на кордонах Польщі, Латвії та Литви за сприяння режиму Лукашенка і це його гібридна атака у спробі добитися визнання і скасувати санкції, запроваджені за репресії у Білорусі. 

У ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі за розпалювання міграційної кризи, до якого увійдуть 28 осіб та організацій.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


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