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"Мы сделаем так, как вы захотите": Лукашенко приехал в лагерь мигрантов у границы с Польшей

Пятница, 26 ноября 2021, 18:03
ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приехал к мигрантам в лагерь в Брузгах, недалеко от польской границы, и выступил перед ними с сорокаминутной речью.

Видео выступления опубликовано на YouTube-канале "Европейской правды".

Лукашенко заверил людей, что понимает, что они "просто попали в беду" в поисках лучшей жизни, и им не грозит депортация из Беларуси в родные страны, им дадут свободный выбор между возвращением домой или последующими попытками попасть на территорию ЕС.

"Мы, белорусы, и я тоже как президент Беларуси, будем делать все так, как вы захотите – даже если это будет плохо для поляков, латвийцев или еще кого-то", – заявил Лукашенко.

Он сказал, что Беларусь "конечно не может устроить войну, чтобы пробить коридор через Польшу в Германию", но не будет мешать мигрантам попасть в ЕС.

"Хочу, чтобы вы знали: мы ни в коем случае не будем вас задерживать, вязать руки, грузить в самолеты и отправлять домой, если вы этого не хотите. Если вы захотите идти на запад, мы не будем вас хватать и бить. Пройдете - уходите. Вот и вся философия", - сказал он.

Лукашенко утверждает, что якобы только за минувшие сутки через западную границу в Польшу или Литву смогли попасть около 200 мигрантов.

Лукашенко повторил свое заявление о том, что Ангела Меркель якобы согласилась принять в Германии около 2000 мигрантов, желающих присоединиться к своим родственникам, которые уже есть в Германии, но "блокируют это поляки". Напомним, представитель канцлера сообщал, что это предложение отклонили.

Он также заявил, что власти Польши "потеряли связь с реальностью" и призвал поляков "образумить своих политиков", которые якобы с помощью отверженных мигрантов "хотят решить свои внутренние и внешние проблемы", отвлекая на эту тему внимание Брюсселя и собственных граждан.

Как известно, ЕС и страны Группы семи считают, что мигранты оказались на границах Польши, Латвии и Литвы при содействии режима Лукашенко и это его гибридная атака в попытке добиться признания и отменить санкции, введенные за репрессии в Беларуси.

В ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси за разжигание миграционного кризиса, в который войдут 28 человек и организаций.

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Темы: ЛукашенкоБеларусь
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