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Силовики учились "останавливать прорыв нелегалов" на границе с Беларусью

Пятница, 26 ноября 2021, 19:07
фото: СБУ

СБУ, Нацполиция, ГНСУ и Нацгвардия приняли участие в многоэтапных межведомственных специальных тренировках по противодействию нелегальной миграции. Обучение проводилось на территории Житомирской области вблизи государственной границы с Республикой Беларусь.

Источник: СБУ

Детали: Силовики отработали алгоритмы совместных действий по возможным попыткам "прорыва" нелегалов в наше государство.

Для обнаружения пользоваться беспилотниками, а сами мероприятия проводились "в условиях, максимально приближенных к реальным".

По легенде учений, несколько групп иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу. В ходе тренировок правоохранители нейтрализовали попытки нелегального перемещения "мигрантов" на территорию Украины.

Кроме того, проведены фильтрационные мероприятия среди задержанных "злоумышленников" по ​​выявлению вероятных террористов.

 

Украинская правда
Темы: СБУНацгвардияграницаБеларусьПограничная служба
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