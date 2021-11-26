Силовики учились "останавливать прорыв нелегалов" на границе с Беларусью

СБУ, Нацполиция, ГНСУ и Нацгвардия приняли участие в многоэтапных межведомственных специальных тренировках по противодействию нелегальной миграции. Обучение проводилось на территории Житомирской области вблизи государственной границы с Республикой Беларусь.

Источник: СБУ

Детали: Силовики отработали алгоритмы совместных действий по возможным попыткам "прорыва" нелегалов в наше государство.

Для обнаружения пользоваться беспилотниками, а сами мероприятия проводились "в условиях, максимально приближенных к реальным".

По легенде учений, несколько групп иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу. В ходе тренировок правоохранители нейтрализовали попытки нелегального перемещения "мигрантов" на территорию Украины.

Кроме того, проведены фильтрационные мероприятия среди задержанных "злоумышленников" по ​​выявлению вероятных террористов.