Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада запевнила Україну в непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності - МЗС

П'ятниця, 26 листопада 2021, 19:32

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із канадською колегою Мелані Жолі ситуацію на Донбасі.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

"Глави української та канадської дипломатії обговорили агресивні дії Росії в зоні російсько-українського збройного конфлікту, нарощування російських військ біля кордонів України та кроки задля зміцнення безпеки нашої держави", - йдеться у заяві.

У МЗС повідомили, що Жолі запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністри приділили окрему увагу координації позицій України та її партнерів напередодні зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО в Ризі, участь в якій візьме Кулеба.

Глави МЗС України та Канади також обговорили взаємодію задля притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака рейсу PS752 та встановлення справедливості для жертв катастрофи і їхніх родичів.

У пятницю Кулеба та держсекретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Британії Ліз Трасс провели першу телефонну розмову, в якій також головною темою була загроза для України з боку РФ.

Нагадаємо, генсек НАТО попередив Росію про наслідки у випадку застосування сили проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.

Читайте також: Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Теми: МЗСКанада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 85 тисяч

Головні новини суботи і ночі: звинувачення Богдана, Янукович оскаржує своє усунення з посади

Кулеба назвав російським наративом те, що Україну не треба озброювати

Через штам "омікрон" Ізраїль закриває кордони на два тижні

Штам коронавірусу "омікрон" виявили у Німеччині

НАТО не вважає блефом скупчення військ РФ біля України – генсек

Усі новини...
МЗС
Літак з главою МЗС Швейцарії, що летів до Китаю, екстрено сів у Москві
У Росії заявили, що Київ наступає на Донбасі, МЗС каже – це брехня
У МЗС пояснили, чому посол України не бере участі у суді щодо збиття літака МАУ
Останні новини
10:28
В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму Omicron
10:21
Більше країн Європи зафіксували новий штам "Омікрон"
09:28
Новий штам коронавірусу Omicron дістався до Австралії
08:44
У суботу проти Covid щепилися 139,5 тисячі українців
08:20
Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 85 тисяч
08:00
Головні новини суботи і ночі: звинувачення Богдана, Янукович оскаржує своє усунення з посади
07:25
Окупанти на Донбасі здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту
06:30
Німеччина і Британія лідирують у світі за поширенням Covid
05:45
Понад 800 порушень "тиші" зафіксувала Місія ОБСЄ на Донбасі за добу
04:58
Кулеба назвав російським наративом те, що Україну не треба озброювати
Усі новини...