Канада заверила Украину в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности – МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли ситуацию в Донбассе.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.
"Главы украинской и канадской дипломатии обсудили агрессивные действия России в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, наращивание российских войск у границ Украины и шаги по укреплению безопасности нашего государства", - говорится в заявлении.
В МИД сообщили, что Жоли заверила в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Министры уделили особое внимание координации позиций Украины и ее партнеров в преддверии встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге, участие в которой примет Кулеба.
Главы МИД Украины и Канады также обсудили взаимодействие по привлечению Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и установление справедливости для жертв катастрофы и их родственников.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает заверения от западных партнеров в поддержке эскалации со стороны России, но как это будет на практике, пока неизвестно.
Читайте также: Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу