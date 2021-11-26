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Канада заверила Украину в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности – МИД

Пятница, 26 ноября 2021, 19:32

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли ситуацию в Донбассе.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"Главы украинской и канадской дипломатии обсудили агрессивные действия России в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, наращивание российских войск у границ Украины и шаги по укреплению безопасности нашего государства", - говорится в заявлении.

В МИД сообщили, что Жоли заверила в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры уделили особое внимание координации позиций Украины и ее партнеров в преддверии встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге, участие в которой примет Кулеба.

Главы МИД Украины и Канады также обсудили взаимодействие по привлечению Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и установление справедливости для жертв катастрофы и их родственников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает заверения от западных партнеров в поддержке эскалации со стороны России, но как это будет на практике, пока неизвестно.

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Темы: МИДКанада
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