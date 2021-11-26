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Литва оцінює можливість міжнародного суду над Лукашенком

П'ятниця, 26 листопада 2021, 20:21

Уряд Литви оцінює можливість ініціювати міжнародний судовий процес проти Александра Лукашенка через поводження з мігрантами.

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на портал Delfi.

"Наскільки я знаю, перші дискусії про створення такої робочої групи в уряді вже розпочато, інституції розпочали діалог. Я хочу наголосити, що це робоча група, яка дасть оцінку, як цей процес слід розвивати далі, ми говоримо ще не про звернення, а про оцінки можливості такого звернення", – сказав Ландсбергіс.

Глава литовської дипломатії так відповів на запитання, чи почала Литва робити формальні кроки з метою влаштувати міжнародний суд над Лукашенком.

На запитання, чи він бачить підставу для цього, міністр відповів: "Політично – так, але тут слово за юристами".

На питання, у зв'язку з якими саме діями можна було б ініціювати процес над Лукашенком, Ландсбергіс відповів, що це передчасне питання.

"Дещо передчасне питання, оскільки звернення може бути як щодо самого Лукашенка, так і щодо режиму, можна подати (до суду) на державу, я знаю, що дискусії тільки почалися. Буде дана професійна оцінка всім можливостям із залученням міжнародних експертів", – сказав міністр, підтвердивши при цьому, що вірогідні докази справи юридично документуються.

Голови комітетів парламентів Литви та ще 16 країн Європи два тижні тому звернулися до керівництва Європейського союзу та НАТО із пропозицією ініціювати міжнародний судовий процес проти Лукашенка.

Глави комітетів, які займаються питаннями європейської політики, пропонують передати справу Білорусі до Міжнародного суду справедливості, оскільки, на їхню думку, режим Лукашенка порушив міжнародну Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,  видів поводження та покарання.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко приїхав до мігрантів у табір у Брузгах, неподалік від польського кордону, та виступив перед ними з сорокахвилинною промовою. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьЛитва
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