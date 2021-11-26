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Литва оценивает возможность международного суда над Лукашенко

Пятница, 26 ноября 2021, 20:21

Правительство Литвы оценивает возможность инициировать международный судебный процесс против Александра Лукашенко из-за обращения с мигрантами.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда", со ссылкой на портал Delfi.

"Насколько я знаю, первые дискуссии о создании такой рабочей группы в правительстве уже начаты, институции начали диалог. Я хочу подчеркнуть, что это рабочая группа, которая даст оценку, как этот процесс следует развивать дальше, мы говорим еще не об обращениях, а о оценки возможности такого обращения", – сказал Ландсбергис.

Глава литовской дипломатии так ответил на вопрос, начала Литва делать формальные шаги с целью устроить международный суд над Лукашенко.

На вопрос, видит ли он основание для этого, министр ответил: "Политически – да, но здесь слово за юристами".

На вопрос, в связи с какими именно действиями можно было бы инициировать процесс над Лукашенко, Ландсбергис ответил, что это преждевременный вопрос.

"Несколько преждевременный вопрос, поскольку обращение может быть как по Лукашенко, так и по режиму, можно подать (в суд) на государство, я знаю, что дискуссии только начались. Будет дана профессиональная оценка всем возможностям с привлечением международных экспертов", – сказал министр, подтвердив при этом, что доказательства дела юридически документируются.

Главы комитетов парламентов Литвы и еще 16 стран Европы две недели назад обратились к руководству Европейского союза и НАТО с предложением инициировать международный судебный процесс против Лукашенко.

Главы комитетов, занимающихся вопросами европейской политики, предлагают передать дело Беларуси в Международный суд справедливости, поскольку, по их мнению, режим Лукашенко нарушил международную Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Темы: ЛукашенкоБеларусьЛитва
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