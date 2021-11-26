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У Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців

П'ятниця, 26 листопада 2021, 21:40
Фото: скриншот запису камер відеоспостереження

Невідомі молодики розтрощили приміщення бару "Хвильовий", розташованому на столичному Подолі, побивши охоронців та заливши відвідувачів сльозогінним газом.

Джерело: PR-менеджерка закладу Катерина Войчук у коментарі "Українській правді", telegram-канал "ВПП"

Пряма мова: "Сьогодні в 18:39 до входу в бар підійшли 3 невідомі і залили двох охоронців сльозогінним газом. Одразу до воріт підбігли ще 12 незнайомих людей та забігли у двір Хвильового. Охоронців по спині та руках били телескопічними кийками і перешкоджали пересуванню всередину бару.

В приміщенні бару було близько 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліну та команда ще 3 чоловік. Бармени встигли закрити двері на ключ, але двері почали виламували. Відвідувачі тримали двері, щоб невідомі не потрапили всередину. 

В цей час у дворі почали ламати меблі, частинами меблів та телескопічними кийками вибивати вікна та скляні двері в приміщення. В дірки у вікнах та дверях полетіли газові балони зі сльозогінним газом. Частина відвідувачів та команда заховались в колдрумі та туалетах, щоб не вдихати газ, інша частина продовжували тримати двері".

Наслідки нападу
Наслідки нападу
Фото: telegram-канал ВПП
 
Нацистський символ, який залишили нападники
Фото: telegram-канал ВПП

Деталі: Увесь інцидент тривав близько 5 хвилин, після чого нападники вибігли з двору в невідомому напрямі.

За словами Войчук, приватна охоронна фірма прибула через 5 хвилин після зникнення нападників. Поліція ж прибула за 20 хвилин після інциденту й  взяла покази в свідків.

Очевидці стверджують, що невідомі викрикували гомофобні гасла. 

Також на місці залишили стікери з написом Centuria.

Войчук додала, що за останній місяць заклад блокували невідомі кілька разів, а також псували стіни расистськими та гомофобними написами.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Подільського районного управління поліції в Києві. Речниця поліції відповіла, що наразі з'ясовують всі обставини інциденту і зможуть прокоментувати пізніше

Українська правда
Теми: Київнапад


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