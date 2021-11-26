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В Киеве ультраправые разгромили известный бар и избили охранников

Пятница, 26 ноября 2021, 21:40
Фото: скриншот записи камер видеонаблюдения во дворе заведения

Неизвестные молодые люди разгромили помещение бара "Хвильовий", расположенном на столичном Подоле, избив охранников и залив посетителей слезоточивым газом.

Источник: PR-менеджер заведения Екатерина Войчук в комментарии "Украинской правде" 

Прямая речь: "Сегодня в 18:39 ко входу в бар подошли 3 неизвестных и залили двух охранников слезоточивым газом. Сразу к воротам подбежали еще 12 незнакомых людей и забежали во двор "Хвильового". Охранников по спине и рукам били телескопическими дубинками и препятствовали передвижению внутрь бара.

В помещении бара было около 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и команда из еще 3 человек. Бармены успели закрыть дверь на ключ, но дверь начали выламывать. Посетители держали дверь, чтобы неизвестные не попали внутрь.

В это время во дворе начали ломать мебель, частями мебели и телескопическими дубинками выбивать окна и стеклянные двери в помещение. В дыры в окнах и дверях полетели газовые баллоны со слезоточивым газом. Часть посетителей и команда укрылись в колдруме и туалетах, чтобы не вдыхать газ, остальная часть продолжала держать дверь".

Последствия нападения
Последствия нападения
Фото: telegram-канал ВПП
Символ, используемый праворадикальными организациями, которые оставили нападавшие
Символ, используемый праворадикальными организациями, которые оставили нападавшие
Фото: telegram-канал ВПП

Детали: Весь инцидент длился около 5 минут, после чего нападавшие выбежали из двора в неизвестном направлении.

По словам Войчука, частная охранная фирма прибыла через 5 минут после исчезновения нападающих. Полиция же прибыла через 20 минут после инцидента и взяла показания у свидетелей.

Очевидцы утверждают, что неизвестные выкрикивали гомофобные и ксенофобские лозунги.

Также на месте оставили стикеры с надписью Centuria.

Войчук добавила, что за последний месяц заведение блокировали неизвестные несколько раз, а также портили стены расистскими и гомофобными надписями.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Подольскому районному управлению полиции в Киеве. Спикер полиции ответил, что сейчас выясняют все обстоятельства инцидента и смогут прокомментировать позже.

Украинская правда
Темы: Киевнападение
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