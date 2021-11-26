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На Дніпропетровщині смертельна ДТП: загинула матір з дитиною

П'ятниця, 26 листопада 2021, 23:52
Фото автівки, що збила пішоходів. Фото: поліція Дніпропетровської області

У місті Кам'янське автомобіль збив чотирьох пішоходів, що стояли на розділовій смузі дороги.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Деталі: У Кам'янському близько 17:20 на вулиці Січеславський Шлях 50-річний водій наїхав на чотирьох пішоходів, що стояли в межах розділової смуги дороги.

35-річна жінка загинула на місці. Її трьохрічного сина ушпиталили, але хлопчик помер від отриманих травм у лікарні.

Також постраждали 9-річна дівчинка й 65-річна жінка, яких доставили до шпиталю.

Українська правда
Теми: ДТПДніпропетровська область


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