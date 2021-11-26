В Днепропетровской области смертельное ДТП: погибла мать с ребенком
Пятница, 26 ноября 2021, 22:52
В городе Каменское автомобиль сбил четырех пешеходов, стоявших на разделительной полосе дороги.
Источник: полиция Днепропетровской области
Детали: В Каменском около 17:20 на улице Сичеславский Путь 50-летний водитель наехал на четырех пешеходов, стоявших в пределах разделительной полосы дороги.
35-летняя женщина погибла на месте. Ее трехлетнего сына госпитализировали, но мальчик скончался от полученных травм в больнице.
Также пострадали 9-летняя девочка и 65-летняя женщина, доставленная в госпиталь.
Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Украинская правда