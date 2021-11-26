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В Днепропетровской области смертельное ДТП: погибла мать с ребенком

Пятница, 26 ноября 2021, 22:52
В Днепропетровской области смертельное ДТП: погибла мать с ребенком
Фото автомобился, сбившего пешеходов. Фото: полиция Днепропетровской области

В городе Каменское автомобиль сбил четырех пешеходов, стоявших на разделительной полосе дороги.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: В Каменском около 17:20 на улице Сичеславский Путь 50-летний водитель наехал на четырех пешеходов, стоявших в пределах разделительной полосы дороги.

35-летняя женщина погибла на месте. Ее трехлетнего сына госпитализировали, но мальчик скончался от полученных травм в больнице.

Также пострадали 9-летняя девочка и 65-летняя женщина, доставленная в госпиталь.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Украинская правда

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Темы: ДТПДнепропетровская область
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