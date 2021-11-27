Нідерланди посилили локдаун

У Нідерландах запровадять додаткові обмеження для боротьби з захворюваністю на коронавірус – це включає закриття барів, ресторанів та більшості магазинів у нічний час.

Джерело: виконувач обов'язків прем'єр-міністра Марк Рютте та міністр охорони здоров'я Уго де Йонге, France24, Politico, AFP

Деталі: З 17:00 до 5:00 другорядні магазини, ресторани, бари та культурні об'єкти будуть закриті. Супермаркети відкриті до 20:00. Раніше другорядним магазинам дозволялося працювати до 18:00, а закладам громадського харчування – до 20:00. Школи залишаться відкритими, незважаючи на те, що найбільше зростання інфікувань спостерігається серед дітей. Учні від 10 років і старші повинні знаходитись у коридорах у масках. Діти початкової школи навіть із легкою застудою мають залишатися вдома та проходити обстеження. Для вчителів також буде обов'язкова маска. В усіх громадських місцях обов'язкове соціальне дистанціювання.

Уряд закликав усіх, хто може, працювати з дому, а якщо вони не можуть, дотримуватися принципів соціального дистанціювання.

Нові заходи набудуть чинності з 28 листопада і триватимуть щонайменше три тижні.

За словами Рютте, захворюваність на коронавірус у країні надзвичайно висока, як і раніше – понад 20 тисяч випадків на день, попри те, що близько 85% дорослих вакциновані. Уго де Йонге сказав, що "за цифрами ховається незаперечна правда, яка полягає у тому, що понад 70% пацієнтів, які потрапляють у реанімацію, не вакциновані".

Нагадаємо: