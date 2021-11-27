Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди посилили локдаун

Субота, 27 листопада 2021, 00:44
Нідерланди посилили локдаун
Pierre Crom/Getty Images

У Нідерландах запровадять додаткові обмеження для боротьби з захворюваністю на коронавірус – це включає  закриття барів, ресторанів та більшості магазинів у нічний час.

Джерело: виконувач обов'язків прем'єр-міністра Марк Рютте та міністр охорони здоров'я Уго де Йонге, France24, Politico, AFP

Деталі: З 17:00 до 5:00 другорядні магазини, ресторани, бари та культурні об'єкти будуть закриті. Супермаркети відкриті до 20:00. Раніше другорядним магазинам дозволялося працювати до 18:00, а закладам громадського харчування – до 20:00. Школи залишаться відкритими, незважаючи на те, що найбільше зростання інфікувань спостерігається серед дітей. Учні від 10 років і старші повинні знаходитись у коридорах у масках. Діти початкової школи навіть із легкою застудою мають залишатися вдома та проходити обстеження. Для вчителів також буде обов'язкова маска. В усіх громадських місцях обов'язкове соціальне дистанціювання.

Уряд закликав усіх, хто може, працювати з дому, а якщо вони не можуть, дотримуватися принципів соціального дистанціювання.

Нові заходи набудуть чинності з 28 листопада і триватимуть щонайменше три тижні.

За словами Рютте, захворюваність на коронавірус у країні надзвичайно висока, як і раніше – понад 20 тисяч випадків на день, попри те, що близько 85% дорослих вакциновані. Уго де Йонге сказав, що "за цифрами ховається незаперечна правда, яка полягає у тому, що понад 70% пацієнтів, які потрапляють у реанімацію, не вакциновані".

Нагадаємо

  • В середині листопада Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.
  • Це спровокувало заворушення у низці міст під приводом невдоволення карантинними обмеженнями. 

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусНідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: