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Нидерланды усилили локдаун

Суббота, 27 ноября 2021, 00:44
Нидерланды усилили локдаун
Pierre Crom/Getty Images

В Нидерландах введут дополнительные ограничения по борьбе с заболеваемостью коронавирусом – это включает в себя закрытие баров, ресторанов и большинства магазинов в ночное время.

Источник: исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонге, France24, Politico, AFP

Детали: С 17:00 до 5:00 второстепенные магазины, рестораны, бары и культурные объекты будут закрыты. Супермаркеты открыты до 20:00. Раньше второстепенным магазинам разрешалось работать до 18:00, а заведениям общественного питания – до 20:00. Школы останутся открытыми, несмотря на то, что наибольший рост инфицирования наблюдается среди детей. Ученики старше 10 лет должны находиться в коридорах в масках. Дети начальной школы с легкой простудой должны оставаться дома и проходить обследование. Для учителей также будет обязательна маска. Во всех общественных местах обязательно социальное дистанцирование.

Правительство призвало всех, кто может, работать из дома, а если они не могут, соблюдать принципы социального дистанцирования.

Новые меры вступят в силу с 28 ноября и продлятся по меньшей мере три недели.

По словам Рютте, заболеваемость коронавирусом в стране чрезвычайно высока, как и раньше – более 20 тысяч случаев в день, несмотря на то, что около 85% взрослых вакцинированы. Уго де Йонге сказал, что "за цифрами скрывается неоспоримая правда, заключающаяся в том, что более 70% пациентов, попадающих в реанимацию, не вакцинированы".

Напомним:

  • В середине ноября Нидерланды стали первой страной Западной Европы, вернувшей частичный локдаун для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания.
  • Это спровоцировало беспорядки в ряде городов под предлогом недовольства карантинными ограничениями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусНидерланды
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