У Мексиці автобус врізався в будинок, 19 загиблих

У Мексиці пасажирський автобус врізався в будинок - щонайменше 19 людей загинули.

Джерело: Reuters, помічник держсекретаря внутрішніх справ Рікардо де ла Крус Мусалем

Деталі: Автобус їхав по шосе, прямуючи до місцевої релігійної святині в штаті Мехіко.

Як повідомляється, ще 20 осіб отримали поранення. Рікардо де ла Крус Мусалем повідомив, що поранених доставили до лікарень, у тому числі повітрям.

Державні органи не розкривають можливі причини аварії. За даними місцевих ЗМІ, в автобусі не працювали гальма.