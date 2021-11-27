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У Мексиці автобус врізався в будинок, 19 загиблих

Субота, 27 листопада 2021, 01:45
У Мексиці автобус врізався в будинок, 19 загиблих

У Мексиці пасажирський автобус врізався в будинок - щонайменше 19 людей загинули.

Джерело: Reuters, помічник держсекретаря внутрішніх справ Рікардо де ла Крус Мусалем

Деталі: Автобус їхав по шосе, прямуючи до місцевої релігійної святині в штаті Мехіко.

Як повідомляється, ще 20 осіб отримали поранення.  Рікардо де ла Крус Мусалем повідомив, що поранених доставили до лікарень, у тому числі повітрям.

Державні органи не розкривають можливі причини аварії. За даними місцевих ЗМІ, в автобусі не працювали гальма.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мексикааварія
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