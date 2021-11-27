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В Мексике автобус врезался в дом, 19 погибших

Суббота, 27 ноября 2021, 01:45
В Мексике автобус врезался в дом, 19 погибших

В Мексике пассажирский автобус врезался в дом - по меньшей мере, 19 человек погибли.

Источник: Reuters, помощник госсекретаря внутренних дел Рикардо де ла Крус Мусалем

Детали: Автобус ехал по шоссе, направляясь к местной религиозной святыне в штате Мехико.

Как сообщается, еще 20 человек получили ранения. Рикардо де ла Крус Мусалем сообщил, что раненых доставили в больницы, в том числе по воздуху.

Государственные органы не раскрывают возможных причин аварии. По данным местных СМИ, в автобусе не работали тормоза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мексикаавария
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