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Латвія встановила 37-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю

Субота, 27 листопада 2021, 05:00
Латвія встановила 37-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю
DELFI

Латвія встановила тимчасовий паркан  з колючого дроту довжиною майже 37 км на кордоні з Білоруссю.

Джерело: представник Державного агентства забезпечення Вендія Пікше-Кучма, на яку посилається Delfi

Деталі: Зазначається, що будівельні роботи досі приймають, оскільки ділянка огорожі велика – імовірно, це триватиме до наступного тижня.

Відповідно до договору, термін завершення будівництва - 6 грудня.

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ Дмитро Трофімов раніше підтвердив, що є місця, де буде потрібне будівництво додаткового тимчасового паркану. Загалом планується збудувати ще 22,8 км додаткових огорож.

Передбачається, що загальні видатки на додаткову закупівлю колючого дроту, будівництво паркану та послуги технічного нагляду становитимуть 2,3 млн  євро.

Як повідомлялося, після зведення тимчасового паркану вартістю приблизно 3,7 млн ​​євро планується звести постійну огорожу.

Нагадаємо: Про початок будівництва 37-кілометрового паркану стало відомо на початку вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛатвіяБілорусь
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