Латвия установила 37-километровый забор на границе с Беларусью

Латвия установила временный забор из колючей проволоки протяженностью почти 37 км на границе с Беларусью.

Источник: представитель Государственного агентства обеспечения Вендия Пикше-Кучма, на которую ссылается Delfi

Детали: Отмечается, что строительные работы до сих пор принимают, поскольку участок ограды большой – вероятно, это продлится до следующей недели.

Согласно договору, срок завершения строительства – 6 декабря.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов ранее подтвердил, что есть места, где потребуется строительство дополнительного временного забора. В общей сложности планируется построить еще 22,8 км дополнительных заборов.

Предполагается, что общие расходы на дополнительную закупку колючей проволоки, строительство забора и услуги технического надзора составят 2,3 млн евро.

Как сообщалось, после возведения временного забора стоимостью примерно 3,7 млн ​​евро планируется возвести постоянное ограждение.

Напомним: О начале строительства 37-километрового забора стало известно в начале сентября.