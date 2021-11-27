Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в Україні: 14 200 випадків хвороби і 568 смертей за добу

Субота, 27 листопада 2021, 08:29
фото: Ельдар Сарахман, УП

За добу 26 листопада в Україні зафіксовали 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусу і 568 смертей від нього.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, серед тих, хто захворів 1296 дітей і 212 медпрацівників.

Загалом 26 листопада госпіталізували із Covid-19 чи підозрою на нього 3 305 осіб.

Подолали коронавірус у п'ятницю  – 22 946 осіб.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904) областях.

За попередню добу вакцинували 279 776 людей. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.

Від початку вакцинації від COVID-19 в Україні щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення.

 

Українська правда
Теми: МОЗвакцинаціяCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США посилили рекомендації щодо щеплень — тепер усі дорослі повинні отримати бустер

Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ

Під час обшуків у КМДА правоохоронці оминули департамент "друга" Єрмака – ЗМІ

Росія може взагалі припинити транзит газу через Україну після 2024 року – Вітренко

Новини 29 листопада: Ердоган про Зеленського та Путіна, "Омікрон" та Україна

Арахамія каже, що Ткаченко "передумав" з відставкою, а міністр заперечив

Усі новини...
МОЗ
Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19
150 тисяч українців пропустили терміни введення 2 дози ковід-вакцини – головний санлікар
В Україні за добу майже 17 тисяч хворих на Covid-19, найбільше знову у Києві
Останні новини
03:45
ЗМІ: Китайська провінція запроваджує систему спостереження за журналістами та іноземцями
02:43
США посилили рекомендації щодо щеплень — тепер усі дорослі повинні отримати бустер
01:43
Суд у справі Саакашвілі відклали
00:48
У Відні поновилися переговори щодо ядерної угоди з Іраном
23:57
Ліонель Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч"
23:26
У Криму через негоду без електрики лишилось майже 60 тисяч людей
22:35
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
22:20
Більше половини поляків вважають реальною загрозу російського вторгнення до України
21:55
Під час обшуків у КМДА правоохоронці оминули департамент "друга" Єрмака – ЗМІ
21:33
Росія може взагалі припинити транзит газу через Україну після 2024 року – Вітренко
Усі новини...