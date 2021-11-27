Covid в Україні: 14 200 випадків хвороби і 568 смертей за добу

За добу 26 листопада в Україні зафіксовали 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусу і 568 смертей від нього.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, серед тих, хто захворів 1296 дітей і 212 медпрацівників.

Загалом 26 листопада госпіталізували із Covid-19 чи підозрою на нього 3 305 осіб.

Подолали коронавірус у п'ятницю – 22 946 осіб.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904) областях.

За попередню добу вакцинували 279 776 людей. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.

Від початку вакцинації від COVID-19 в Україні щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення.