Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid в Україні: 14 200 випадків хвороби і 568 смертей за добу

Субота, 27 листопада 2021, 07:29
Covid в Україні: 14 200 випадків хвороби і 568 смертей за добу
фото: Ельдар Сарахман, УП

За добу 26 листопада в Україні зафіксовали 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусу і 568 смертей від нього.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, серед тих, хто захворів 1296 дітей і 212 медпрацівників.

Загалом 26 листопада госпіталізували із Covid-19 чи підозрою на нього 3 305 осіб.

Подолали коронавірус у п'ятницю  – 22 946 осіб.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904) областях.

За попередню добу вакцинували 279 776 людей. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.

Від початку вакцинації від COVID-19 в Україні щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення.

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МОЗвакцинаціяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
МОЗ
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Що робити, якщо у Helsi з'явилися фейкові візити до лікаря – пояснює МОЗ
Чи можуть аптеки продавати ліки без рецепта під час воєнного стану – відповідь МОЗ
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: