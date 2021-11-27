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Covid в Украине: 14 200 случаев болезни и 568 смертей в сутки

Суббота, 27 ноября 2021, 07:29
Covid в Украине: 14 200 случаев болезни и 568 смертей в сутки
фото: Эльдар Сарахман, УП

За сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 14 200 новых подтвержденных случаев коронавируса и 568 смертей от него.

Источник: Минздрав

Детали: В частности, среди заболевших 1296 детей и 212 медработников.

Всего 26 ноября госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3305 человек.

Преодолели коронавирус в пятницу – 22 946 человек.

Больше новых случаев зафиксировали в Киеве (1630), Донецкой (1044) и Полтавской (904) областях.

За предыдущие сутки вакцинировали 279 776 человек. Одну дозу получили 81 459 человек, полностью иммунизированы – 198 317 человек.

С начала вакцинации от COVID-19 в Украине привито 13 246 110 человек, из них получили одну дозу – 13 246 108 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 человек. В общей сложности проведено 24 054 784 прививки.

 

Украинская правда
Темы: МинздраввакцинацияCovid-2019
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