У Косові розстріляли автобус зі студентами: троє загиблих

Троє людей загинули в результаті обстрілу автобуса, який перевозив студентів медичної та економічної шкіл біля міста Дечани в Косові.

Про це пише сербська редакція Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Напад стався у п'ятницю близько 19:00. Невідомий нападник відкрив вогонь по автобусу з автомата Калашнікова.

В результаті нападу на місці загинув водій автобуса, двоє старшокласників 17 та 18 років померли від поранень у лікарні. Ще один студент госпіталізований у важкому стані.

На момент нападу в автобусі перебували восьмеро людей. За попередніми даними, всі постраждалі - албанці.

Нападний втік з місця події, його розшукують. Тим часом у правоохоронних органах заявили, що не розцінюють напад як терористичний акт.

Заступник директора регіональної поліції Ветон Ельшані заявив, що нападник, скоріше за все, був один.

"Ми не вважаємо, що це терористичний акт. Немає жодних підстав. Йдеться про шокуючу подію, потрійне вбивство. Ми задіяли всі елітні підрозділи, спецназ", - сказав Ельшані у коментарі RTK Live.

Президент Косова Вйоса Османі відреагувала на трагедію і закликала правоохоронні органи якнайшвидше знайти нападника. За її словами, напад став ударом по системі безпеці Косова.